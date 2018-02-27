Олимпийский чемпион Александр Абраменко вернулся в Украину
Украинская делегация вернулась из олимпийского Пхенчхана
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Фото НОК Украины
Сегодня после полуночи в аэропорту "Борисполь" украинская столица встретила спортсменов нашей олимпийской сборной, которые представляли родную страну на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Среди украинцев, которые последними вернулись домой из Кореи – шеф-миссии олимпийской команды Анна Сорокина и представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, сноубординга, фигурного катания и фристайла.
Главное внимание многочисленной компании встречающих было приковано к триумфатору Олимпийских игр-2018 Александру Абраменко, который принес Украине историческое "золото" в фристайле.
Напомним, что победным для Абраменко стал прыжок со страшным названием "бэк фул – фул – дабл фул". Иными словами, это прыжок, состоящий из сальто назад с вращением вокруг своей оси (твистом), сальто с вращением и еще одного сальто, но на этот раз с двойным вращением.
"Прекрасные ощущения, получить медаль и отдыхать. Я в восторге, счастлив! Это лучшие дни в моей жизни – вчера и сегодня, когда мне отдали мое заслуженное золото. Я эту медаль не ожидал и такую тяжелую награду в руках еще не держал! Что буду делать дальше в Пхенчхане? Буду ходить на соревнования, где будут участвовать наши, украинские спортсмены, поддерживать их, болеть за них, чтобы это была не единственная медаль на этих Олимпийских играх для нашей сборной", – сказал нам Абраменко после церемонии награждения.
Ранее мы сообщали, что Абраменко передал "золотую" лыжу украинского производства в олимпийский музей. Украинец передал в лозаннский музей лыжу мукачевской фирмы TISA со своим автографом.