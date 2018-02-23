Определились финалисты в женском керлинге на Олимпиаде-2018

Финальный матч состоится в последний день Олимпиады, поединок за "бронзу" – днем ранее

На Олимпиаде-2018 В Пхенчхане завершились матчи 1/2 финала олимпийского турнира в женском керлинге.

Сборная Кореи обыграла команду Японии (8:7) и поборется за медаль наивысшей пробы домашних Игр.

Вторым финалистом стала команда Швеции, обыгравшая в полуфинале Великобританию – 10:5.

Финальный матч состоится 25 февраля, начало – в 2:05 по киевскому времени, а поединок за "бронзу" поединок пройдет днем раньше в 13:05 по киевскому времени.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

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