Посол проспорил 14 упаковок пиццы, поставив на победу сборной США в Пхенчхане-2018

Посол США в Норвегии Кеннет Брейтуэйт остался должен 14 упаковок пиццы норвежским дипломатам, проиграв спортивное пари.

Брейтуэйт поспорил со своим норвежским коллегой в Вашингтоне Коре Осом о том, чья сборная завоюет больше медалей на Олимпиаде-2018.

В Пхенчхане норвежская сборная стала победителем неофициального медального зачета, завоевав 39 наград. Американская сборная заняла четвертое место с 23 медалями.

Сообщается, что в посольство Норвегии на территории Соединенных Штатов передадут 14 пицц с пепперони – по одной за каждую завоеванную норвежскими атлетами золотую медаль.

Напомним, что мы давали десятку вещей из столицы Олимпиады-2018, которые не встретишь в Украине. К примеру, корейцы при оплате карточкой расписываются пальцем, в парках ходят по палубе, заряжают гаджеты в автобусе и любят покушать прямо в супермаркете.

Ранее мы опубликовали репортаж из северокорейской подводной лодки. Субмарина КНДР села на мель в южнокорейском Канныне, спровоцировав кровопролитие в конце 90-х.