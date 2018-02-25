Расписание последнего дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

В воскресенье, 25 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане пройдет последний соревновательный день и разыграют два комплектов наград.

В этот день состоятся финалы в бобслее (мужские четверки) и лыжных гонках (женщины, масс-старт на 30 км). Также пройдет матч за "золото" в мужском олимпийском хоккейном турнире, и матч за "золото" в женском керлинге.

Украину в этот день представит лыжница Татьяна Антипенко в масс-старте классическим стилем на 30 км, гонка начнется в 08:15 утра в воскресенье по киевскому времени.

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Расписание Олимпиады на 25 февраля:

КЕРЛИНГ

02:05 Женщины. Швеция – Южная Корея. Финал

БОБСЛЕЙ

04:15 Мужчины. Четверки. Финал

ХОККЕЙ

06:10 Мужчины. Германия – ОАР. Финал: прогноз на матч от тренера сборной Украины.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

08:15 Женщины. Масс-старт, 30 км. Финал

Украина: Татьяна Антипенко

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

13:00 – 15:00 Церемония закрытия Олимпиады в Пхенчхане

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.