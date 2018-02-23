Россия во второй раз попалась на допинге на Олимпиаде-2018

Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительный допинг-тест во время Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщается на официальной странице Федерации бобслея России в Facebook.

Как отмечается в сообщении, проба, взятая 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

"Проба на допинг пилота сборной России Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. За несколько дней до этого 13 февраля ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды.", – говорится в сообщении.

Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018.

Напомним, что ранее российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте, однако затем россиянин провалил допинг-тест. В обеих пробах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. CAS в четверг аннулировал результаты российского дуэта, который в матче за "бронзу" победил команду Норвегии. Медали будут переданы норвежцам до церемонии закрытия Олимпиады.

Напомним, что ранее из-за массового употребления допинга сборную России отстранили от Олимпиады-2018, допустив до Игр в Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом. Именно таким "чистыми" и считались Крушельницкий и Сергеева .