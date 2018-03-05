Россия вновь обманула весь мир: флаг был на Олимпиаде-2018

Серебряная призерка Олимпиады-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева показала в Instagram, что под длинным шарфом, который пришит к курткам российских олимпийцев, изображен триколор.

Фигуристка оторвала шарф от куртки и продемонстрировала нарисованный там флаг. "Теперь все знают секрет этого странного белого шарфа. Это непередаваемые ощущения", – добавила она.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Мар 3, 2018 в 3:51 PST

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018. В Пхенчхан отправились только спортсмены, получившие приглашение от МОК. Им запретили использовать национальные символы и присвоили особый статус "Олимпийских атлетов из России".

Интересно, после такого признания Медведевой МОК введет новые санкции против России или пропустит все мимо ушей, как и новые допинговые скандалы.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) официально лишил керлингистов из России Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовой медали Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, которую супружеская пара завоевала в дабл-миксте.

А затем стало известно, что допинг-проба 30-летней Надежды Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.