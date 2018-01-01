Российские призеры Олимпиады-2018 уже начали распродавать подаренные за медали автомобили

Автомобиль с символикой Олимпийских игр оценили в 4 миллиона рублей

В интернете появилось объявление о продаже автомобиля BMW X4. В описании указано, что этот автомобиль получен за медаль на Олимпиаде-2018.

На нем есть олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Номера для автомобиля не были получены. Стоимость его оценена в 4 миллиона рублей.

Продавцом автомобиля указан человек по имени Александр Петров, однако среди российских призеров Игр-2018 такого человека нет.

Ранее российская фигуристка Екатерина Боброва объявила о продаже своего автомобиля, полученного за "серебро" в командном турнире.

Напомним, что Олимпийские атлеты из России завоевали на Олимпийских играх в Пхенчхане 17 медалей – 3 золотых, 6 – серебряных и 9 – бронзовых.

Ранее мы сообщали, что российский тренер обиделся, что иностранцы перестали с ним здороваться из-за допинга.

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