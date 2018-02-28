Российских олимпийцев восстановили в правах, несмотря на продолжение допингового скандала

Организация была отстранена в декабре прошлого года, а российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Эту информацию подтвердил президент ОКР Александр Жуков.

Это означает, что российские спортсмены смогут выступать под российским флагом и с национальной символикой на Олимпийских играх.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года принял решение временно отстранить ОКР и принял решение Напомним, что на Олимпиаде-2018 смогут выступить только "чистые" российские атлеты, не уличенные ранее в употреблении допинга, в статусе "Олимпийских атлетов из России" (ОАР). Экипировка россиян должна была соответствовать требованиям МОК, в ней не допускалось использование любых символов для национальной идентификации.

Несмотря на принятые меры российские спортсмены все равно стали фигурантами допинговых скандалов на Олимпиаде-2018.

Сначала бронзовый призер в керлинге Александр Крушельницкий провалил допинг-тест.В итоге спортсмен и его жена Анастасия Брызгалова были лишены медалей в пользу команду из Норвегии.

А затем стало известно, что допинг-проба Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.