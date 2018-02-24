Шансы россиян выиграть хоккейный турнир Олимпиады – 86 процентов

В финальном матче мужского олимпийского хоккейного турнира, который начнется в 06:10 утра по киевскому времени в воскресенье, встретятся команда ОАР и сборная Германии.

Аналитики букмекерских контор считают олимпийских атлетов из России явными фаворитами матча. Так, коэффициент на победу команды ОАР в основное время составляет всего 1.20, тогда как на победу сборной Германии – 10, а на ничью – 8.10. Котировки на завоевание трофея, т.е. победу с учетом возможного овертайма и буллитов, составляют 1.11 – 6.70 в пользу российских хоккеистов. Если перевести котировки в вероятность исхода, то получим шансы на завоевание трофея командой ОАР равными 86%, шансы Германии – 14%.

Тем не менее, немецкие хоккеисты были аутсайдерами и в матче 1/8 финала против Швейцарии (победили 2:1 в овертайме), и в четвертьфинале против Швеции (победили 4:3), и в полуфинале против Канады (победили 4:3).

Главный тренер национальной сборной Украины по хоккею Александр Савицкий дал неожиданный прогноз на исход финального матча: специалист считает, что немцы могут сотворить еще одну, главную сенсацию.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.