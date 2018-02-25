Шведки завоевали последнюю медаль в керлинге на Олимпиаде, обыграв "хозяек" льда

Женская сборная Швеции по керлингу в финале олимпийского турнира победила команду Южной Кореи.

Встреча состоялась в воскресенье и завершилась победой шведской команды со счетом 8:3. Олимпийскими чемпионками стали Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Мабергс и Йенни Волин. Для Швеции это олимпийское "золото" в женском керлинге стало третьим в истории.

Серебряные медали завоевали Ким Ын Чжон (скип), Ким Кен Э, Ким Сон Ен, Ким Ен Ми и Ким Чжо Хи. Днем ранее в матче за "бронзу" сборная Японии нанесла поражение команде Великобритании – 5:3.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.