Спортсмен из Тонги снова прошел с голым торсом – в этот раз на закрытии Олимпиады-2018

В воскресенье в Южной Корее прошла церемония закрытия Олимпиады-2018.

И снова одним из хитов церемонии стало появление представителя Тонги Пита Тауфатофуа. Спортсмен стал известен на весь мир после своего эффектного выхода во время открытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в национальной юбке таовала и с голым торсом, обмазанным кокосовым маслом. Он повторил это на церемонии закрытия Игр-2016, а также церемонии открытия Игр-2018.

В этот раз Пита Тауфатофуа, который намерен отобраться на Олимпиаду-2020 в одном из водных видах спорта. В 2016 году он выступал в тхэквондо, в 2018 – в лыжных гонках.

Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 92 стран. Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.