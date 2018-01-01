Спортсменка из Чехии стала Олимпийской чемпионкой Пхенчхана в двух разных видах спорта

Два оставшихся места на пьедестале заняли спортсменки и Германии

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане разыграли последний комплект наград в сноуборде. Сегодня состоялся финал в дисциплине параллельный гигантский слалом среди женщин.

Олимпийский чемпионкой стала представительница Чехии Эстер Ледецкая. Интересно, что девушка победила в Пхенчхане в двух разных видах спорта – ранее она завоевала "золото" в горнолыжном спорте в дисциплине супергигант.

Серебряная медаль досталась Селине Йорг, а "бронза" – у Рамоны Хофмайстер. Обе спортсменки представляют Германию.

Напомним, что в женском гигантском параллельном слаломе украинка Аннамари Данча не сумела пробиться в финал.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.