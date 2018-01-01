США завоевали "золото" в керлинге на Олимпиаде-2018

Мужская сборная США завоевала золотые медали в керлинге на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В финале турнира американцы обыграли команду Швеции – 10:7.

Команда США впервые завоевала золотые медали в керлинге. До этого наивысшим достижением на Олимпийских играх были бронзовые награды.

Ранее мы сообщали, что американский керлингист восемь лет играл в одних кроссовках. Журналисты не выдержали и купили ему обновку. Но в финале Тайлер Джордж все равно сыграл в старой паре обуви. Как видим, талисман снова принес удачу спортсмену.

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

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