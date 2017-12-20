Стали известны премиальные для украинцев за медали Паралимпиады-2018

Выплати за медали для паралимпийцев выросли втрое

Министр спорта Украины Игорь Жданов во время торжественной церемонии проводов паралимпийской сборной Украины на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане сообщил, что выплаты нашим призерам будут равны премиальным на Олимпийских играх.

Так, паралимпийский чемпион Пхенчхана получит 125 тысяч долларов, за "серебро" выплатят 80 тысяч долларов, за "бронзу" – 55 тысяч долларов.

Интересно, что на прошлой Олимпиаде в Рио за золотую медаль полагалось 40 тысяч долларов. В Бразилии Украина завоевала 117 наград (41-37-39), заняв третье место в общем медальном зачете.

Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта. Ожидается, что в соревновании примет участие порядка 670 спортсменов.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Украина завоевала всего одну медаль – олимпийским чемпионом стал фристайлист Александр Абраменко.

Напомним, что вчера Александр Абраменко вернулся домой из Пхенчхана, где на церемонии закрытия Игр-2018 он нес флаг Украины. Кстати, одну из своих лыж украинский фристайлист отдал в музей МОК.

Ранее мы давали реакцию соцсетей на действия Абраменко: обнимашки с русским затмили сияние "золота".