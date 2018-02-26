Тренер сборной Украины по биатлону назвал причины провала на Олимпиаде-2018

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о причинах неудачного выступления команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

"Наверное, уже все знают, что команда переболела перед Олимпиадой. Только в Пхенчхане девушки приступили к тренировкам. Мы пропустили очень важный цикл подготовки. Когда надо было тренироваться – мы болели, а когда надо было отдыхать – мы начали тренироваться.

Просто не хватило времени всех девушек подвести к пику формы. Вы видели, как Юля Джима и Ира Варвинец под конец Олимпиады в эстафетах показывали нормальную скорость", – сказал Велепец.

Также тренер прокомментировал невключение Валентины Семеренко в состав женской эстафеты. Напомним, после этого Семеренко выступила с критикой в адрес тренерского штаба.

"В Германии тоже Хинц не бежала, которая здорово провела свой этап в смешанной эстафете.

Тут получается так, что, когда в эстафете 4 места, тренер должен поставить тех, в ком больше всего уверен. А ставить девушку, которая болела перед и во время Олимпиады на эстафету, было бы неправильно.

Я понимаю Валю, как она обиделась, но тут нужно два раза выдохнуть и на следующий день уже все нормально будет", – отметил специалист.

Добавим, что лучшим результатом украинских биатлонисток на Олимпиаде-2018 стало 14-е место Виты Семеренко в спринтерской гонке. А в смешанной эстафете Анастасия Меркушина и Юлия Джима в компании Дмитрия Пидручного и Артема Примы были седьмыми.