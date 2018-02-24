Тренер сборной Украины в матче Германия – ОАР ставит на сенсационных немцев

Александр Савицкий поделился с нами своими мыслями о финале хоккея на Олимпиаде в Пхенчхане

Главный тренер национальной сборной команды Украины и хоккейного клуба "Кременчук" Александр Савицкий дал неожиданный прогноз на исход финального матча мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане.

В матче, который начнется в 06:10 утра по киевскому времени в воскресенье, встретятся команда ОАР и сборная Германии.

"Если взять кадровый подбор и успешный опыт игры на самом высоком уровне, то ни у кого не возникает вопроса относительно фаворита матча. В преддверии финального матча Олимпийских игр ни у кого не будет проблем с мотивацией и настроем. Точно также никому не удастся избежать мандража и нервозности, ведь каждый член команды – от сервисмена и до ведущего нападающего – понимает цену завтрашнего матча. Имена Олимпийских чемпионов будут навечно записаны в историю спорта", – говорит Савицкий.

"Что касается отсутствия игроков из НХЛ, то со временем эта история сотрется из памяти. Останутся лишь голые факты. Хоть команда ОАР является фаворитом и будет играть с позиции силы, я поставлю на немецкую сборную. Думаю, что должна быть еще одна – теперь уже самая главная – сенсация. История немецкого чуда должна закончиться хэппи-эндом", – считает тренер сборной Украины.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.