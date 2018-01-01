Тренер сенсационной биатлонной сборной Швеции раскрыл секрет триумфа на Олимпиаде-2018

Шведские биатлонисты завоевали в Пхенчхане четыре медали, две из которых – золотые

Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер поведал секреты подготовки команды к Олимпийским играм в Пхенчхане, которые стали для шведов лучшими в истории страны в биатлоне: 4 медали (2-2-0).

В победной мужской эстафете Швеция стала единственной командой, не зашедшей на штрафные круги. Ключом к удачной стрельбе тренер и сами спортсмены назвали тренировки в Эстерсунде.

"У нас был план на четыре года, к чемпионату мира в Эстерсунде. Смысл был в том, чтобы убрать из команды ветеранов и привести новых, молодых, спортсменов. Мне повезло найти таланты. И мы начали тренироваться.

Для меня это девятая Олимпиада, и, думаю, мы все проделали очень хорошо. Мы тренировались в Эстерсунде, создав такую же трассу, как здесь, в Пхенчхане. Не поехали на Кубок мира в Антерсельву, а вместо этого готовились там.

Трасса была копией олимпийской, и ветер такой же. Подход к стрельбищу тоже аналогичен. Так что это один из наших секретов", – рассказал Пихлер.

Олимпийский чемпион и серебряный призер Пхенчхана Себастьян Самуэльссон поддержал тренера, выразив уверенность, что этот метод сыграл свою роль.

Мы привыкли к сильному ветру, и есть чувство, что решили эту проблему с точки зрения психологии. И когда здесь ветер немного надувает паруса, мы ощущаем себя вполне комфортно", – с улыбкой сказал Самуэльссон.

Следить за Белыми Играми удобно в специальном разделе на нашем сайте. Расписание Олимпиады-2018 – удобная таблица с календарем всех стартов по датам и видам спорта. Отдельно выделены дни, в которые будут разыграны медали в каждом виде программы. Медальный зачет Олимпиады-2018 – актуальная информация о количестве медалей, завоеванных спортсменами из всех стран-участниц Игр.



