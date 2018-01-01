Участница Олимпиады-2018 от Украины продает на аукционе подаренный в Пхенчхане телефон

Участница Олимпиады-2018 в Пхенчхане украинская горнолыжница Ольга Кныш выставила на аукцион подаренный оргкомитетом Игр мобильный телефон. Вырученные средства спортсменка обещает направить на развития спорта во Львове.

Стартовая цена – 1000 долларов. Аукцион продлится до воскресенья, 11 марта, 20:00.

"Лот: олимпийский телефон плюс powerbank, чехол и памятная подарочная коробка, который привезен из самого сердца Олимпиады – Пхенчхана! Собранные средства будут тратиться на развитие горнолыжного спорта во Львове, а именно для спортсменов Спортивно-оздоровительного клуба "Евеленч", – написала Ольга на своей странице в Instagram.

Добавим, что лучший результат Кныш в Пхенчхане – 43-е место в Супергиганте. Также она представляла нашу страну в слаломе и гигантском слаломе.

Ранее мы сообщали, что российские призеры Олимпиады-2018 уже начали распродавать подаренные за медали автомобили. Автомобиль с символикой Олимпийских игр оценили в 4 миллиона рублей