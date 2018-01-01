Участница Олимпиады-2018 от Украины продает на аукционе подаренный в Пхенчхане телефон

Сегодня, 15:02

Вырученные средства пойдут на развитие спорта во Львове

Ольга Кныш. Фото Instagram
Ольга Кныш. Фото Instagram

Участница Олимпиады-2018 в Пхенчхане украинская горнолыжница Ольга Кныш выставила на аукцион подаренный оргкомитетом Игр мобильный телефон. Вырученные средства спортсменка обещает направить на развития спорта во Львове.

Стартовая цена – 1000 долларов. Аукцион продлится до воскресенья, 11 марта, 20:00.

"Лот: олимпийский телефон плюс powerbank, чехол и памятная подарочная коробка, который привезен из самого сердца Олимпиады – Пхенчхана! Собранные средства будут тратиться на развитие горнолыжного спорта во Львове, а именно для спортсменов Спортивно-оздоровительного клуба "Евеленч", – написала Ольга на своей странице в Instagram.

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Добавим, что лучший результат Кныш в Пхенчхане – 43-е место в Супергиганте. Также она представляла нашу страну в слаломе и гигантском слаломе.

Ранее мы сообщали, что российские призеры Олимпиады-2018 уже начали распродавать подаренные за медали автомобили. Автомобиль с символикой Олимпийских игр оценили в 4 миллиона рублей

При этом была информация, что российских олимпийцев на родине жестоко "кинули" с машинами. Кто-то решил заработать на подарках олимпийцам и вручил спортсменам автомобили классом ниже обещанного.
аукцион, Олимпиада-2018, Ольга Кныш

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