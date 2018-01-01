Украинец вошел в топ-50 лыжного марафона на Олимпиаде-2018

Победитель 50-километровой гонки пробежал всю дистанцию за два часа и восемь минут

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завершился мужской масс-старт классическим стилем на 50 км в лыжных гонках.

Олимпийским чемпионов в этой дисциплине стал финский лыжник Ийво Нисканен (2:08:22.1). Серебряная медаль досталась представителю ОАР Александру Большунову (+18.7), а "бронза" у его соотечественника Андрея Ларькова (+2:37.5).

Украинец Алексей Красовский в дебютном лыжном марафоне занял 50-е место (+17:14.3).

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

Следить за Белыми Играми удобно в специальном разделе на нашем сайте. Расписание Олимпиады-2018 – удобная таблица с календарем всех стартов по датам и видам спорта. Отдельно выделены дни, в которые будут разыграны медали в каждом виде программы. Медальный зачет Олимпиады-2018 – актуальная информация о количестве медалей, завоеванных спортсменами из всех стран-участниц Игр.