Украинская сноубордистка: "Маму нагло не включили в состав команды"

В предпоследний день Олимпиады-2018 в Пхенчхане украинская снубордистка Аннамари Данча не сумела пробиться в финал соревнований по гигантскому параллельному слалому.

В квалификационном раунде украинка заняла девятое место, а в дополнительном заезде на выбывание финишировала 28-й. Аннамари Данча прокомментировала свое выступление:

"Результатом похвастаться не могу, сегодня я последняя из-за ошибки ценой в 15 секунд. Физически и технически была готова как никогда, к сожалению морально не справилась. Для начала надо выиграть парочку Кубков мира, набраться опыта побеждать. Я молодец, кто бы что не говорил. Хотела посвятить этот день родителям: маме, которую нагло не включили в состав команды, и папе, который умер в этот день четыре года назад. Благодарна всей семье за поддержку и любовь, друзьям и знакомым, которые верили и болели, а также тренеру, который со мной работает последние два года", – написала спортсменка в Facebook.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.