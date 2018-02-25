В бобслее организаторам Олимпиады пришлось вручить два "серебра"

Немецкие бобслеисты победили в соревнованиях четверок, а команды Германии-2 и Южной Кореи показали одинаковое время и получили "серебро"

Немецкие бобслеисты завоевали золотые медали в соревнованиях четверок на Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.

Экипаж пилота Франческо Фридриха и разгоняющих Канди Бауэра, Мартина Гроткоппа и Торстена Маргиса по сумме четырех попыток показал результат 3 минуты 15,85 секунды.

"Серебро" поделили другая немецкая четверка (Нико Вальтер, Кевин Куске, Александр Редигер, Эрик Франке) и сборная Южной Кореи (Вон Юн Чжон, Чон Чон Лин, Со Ен У, Ким Дон Хен), уступившие победителям одинаковое время – 0,53 секунды.

Бронзовая награда в этом случае не вручается.

Украина в бобслее на Олимпиаде-2018 не представлена.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.