В США сообщили, что российские хакеры пытались сорвать церемонию закрытия Олимпиады-2018

Спецслужбы США сообщили, что российские хакеры пытались сорвать церемонию закрытия Олимпиады-2018, сообщает Washington Post.

По данным США, хакеры из Государственного разведывательного управления России (ГРУ) взломали около 300 компьютеров, относящихся к Пхенчхану-2018.

Сообщается, что российские хакеры прятались за севернокорейскими IP-адресами.

Также должностные лица рассказали, что хакеры взломали систему продажи билетов на церемонию открытия, из-за чего многие зрители не смогли распечатать билеты и попасть на стадион. Он они не подтвердили, что за этим стоит Россия.

Тем не менее, помешать проведению закрытия Олимпиады-2018 им не удалось. Церемония состоялась без инцидентов.

Аналитики считают, что это было попыткой мести МОК за отстранение сборной России от Олимпиады-2018. Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).