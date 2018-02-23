Все медалисты 23 февраля на Олимпиаде-2018

Четыре комплекта медалей и "бронза" в керлинге

В пятницу на Олимпиаде-2018 в Южной Корее разыграют всего четыре комплекта медалей. Также пройдет матч за "бронзу" в керлинге у мужчин.

"Золото" в фигурном катании завоевала 15-летняя олимпийская атлетка Алина Загитова, которая за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла. Второе место заняла еще одна представительница команды ОАР Евгения Медведева, набравшая всего на 1,31 балла меньше. "Бронзу" завоевала канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

Канадская фристайлистка Келси Серва победила в дисциплине ски-кросс. "Серебро" у другой канадки Бриттани Филэн, "бронза" – у Фанни Смит из Швейцарии.

Швейцария завоевала "бронзу" в керлинге, победив главных фаворитов Олимпиады – сборную Канады – со счетом 7:5.

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Все медалисты Олимпиады 23 февраля

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей – 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании.

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