Ямайская бобслеистка попалась на употреблении допинга

Ямайская бобслеистка принимавшая участие в Олимпиаде-2018, сдала положительный допинг-тест перед Играми, сообщает глава национальной федерации бобслея и скелетона Кристиана Стоукса.

"Мы получили уведомление, что проба одной из наших спортсменок вернулась с неблагоприятным результатом, и сейчас мы над этим работаем, – заявил Стоукс. – Пока рано говорить, но мы уверены, что все закончится положительно".

Женская двойка в составе Жасмин Фенлатор-Викториан и Кэрри Расселл заняла на Олимпиаде 19-е место. По информации источника агентства, допинг-проба, взятая 13 января в Швейцарии, показал наличие в организме одной из спортсменок запрещенного стероида кленбутерола.

Также сообщается, что проба Б пока не была вскрыта. По словам Стоукса, спортсменка была уведомлена о нарушении Международной федерацией бобслея и скелетона и может быть отстранена на срок до четырех лет.

Ранее мы сообщали, что корейскую хоккеистку не стали наказывать за обнаруженный в организме допинг. В пользу хоккеистки сыграла незначительная доза запрещенного вещества.

Напомним, что во время Олимпиады-2018 главные допинговые скандалы были связаны с Олимпийскими атлетами из России.

Сначала бронзовый призер в керлинге Александр Крушельницкий провалил допинг-тест.В итоге спортсмен и его жена Анастасия Брызгалова были лишены медалей в пользу команду из Норвегии.

А затем стало известно, что допинг-проба Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенное вещество – триметазидин. Сергеева Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей в бобслее. CAS аннулировал результаты спортсменок и дисквалифицировал россиянку.