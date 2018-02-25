Яркие кадры церемонии закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане

В Пхенчхане завершилась торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года.

Церемонию посетило много политических деятелей и знаменитостей, среди которых были замечены руководитель национальной разведки КНДР Ким Ен-Чола и дочь президента США Дональда Трампа Иванка.

Снова порадовал зрителей на стадионе спортсмен из Тонги Пита Тауфатофуа - он появился на церемонии в своем национальном костюме с голым торсом, несмотря на то, что в Пхенчхане вечером обещали три градуса мороза и сильный ветер.

Корейцы представили красочное представление с актерами в национальных костюмах и обилием фейерверков, после чего Олимпийский огонь был потушен – с этого момента Олимпиада считается закрытой.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине – с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая станет первым городом, который проведет и зимнюю, и летнюю Олимпиаду.

Медальный зачет Олимпиады-2018 выиграла Норвегия. На ее счету стало 39 медалей – 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Это рекорд по количеству завоеванных медалей на одних Играх и повторение достижения Канады по численности золотых медалей в Ванкувере-2010.

Украина с одной золотой медалью Александра Абраменко в лыжной акробатике завершила Игры на 21-м месте. Он же стал знаменосцем Украины на церемонии закрытия.