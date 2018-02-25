Яркие кадры церемонии закрытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Корейцы представили шоу с обилием актеров и фейерверка
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
В Пхенчхане завершилась торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года.
Церемонию посетило много политических деятелей и знаменитостей, среди которых были замечены руководитель национальной разведки КНДР Ким Ен-Чола и дочь президента США Дональда Трампа Иванка.
Снова порадовал зрителей на стадионе спортсмен из Тонги Пита Тауфатофуа - он появился на церемонии в своем национальном костюме с голым торсом, несмотря на то, что в Пхенчхане вечером обещали три градуса мороза и сильный ветер.
Корейцы представили красочное представление с актерами в национальных костюмах и обилием фейерверков, после чего Олимпийский огонь был потушен – с этого момента Олимпиада считается закрытой.
Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине – с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая станет первым городом, который проведет и зимнюю, и летнюю Олимпиаду.
Медальный зачет Олимпиады-2018 выиграла Норвегия. На ее счету стало 39 медалей – 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Это рекорд по количеству завоеванных медалей на одних Играх и повторение достижения Канады по численности золотых медалей в Ванкувере-2010.
Украина с одной золотой медалью Александра Абраменко в лыжной акробатике завершила Игры на 21-м месте. Он же стал знаменосцем Украины на церемонии закрытия.