"Золотая" пропасть: ТОП-10 мест украинцев на зимних Олимпиадах в сравнении с выступлением в Пхенчхане

От провала на Олимпиаде спасли фристайл и скелетон, больное место – биатлон со стремительным падением за четыре года

Вот и все. Двухнедельный олимпийский марафон в южнокорейском Пхенчхане окончен, а бессонные ночи послужили тренировкой болельщиков к следующим Играм в Азии: летним - в Токио, зимним - в Пекине. Прощались корейцы по-рокерски: под тяжелые версии "Четырех времен года" Вивальди и национальных мотивов, а еще танцами и k-pop с поразительными визуальными эффектами. Украинский флаг на закрытии 7-х для нас Игр, доверили, конечно же, олимпийскому чемпиону, фристайлисту Александру Абраменко.

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Но кто бы мог подумать, что даже с его "золотом" - всего третьим в нашей истории - будет чувствоваться осадок. Все потому, что между выступлением Абраменко и всех остальных - значительная пропасть. Особенно удивительно отставание биатлона. Хотя в сезоне стабильно собирали медали Кубка мира и прочили, что в феврале будет еще круче. В итоге самая "крутая" Вита Семеренко с ее 14-м местом в спринте, а самый успешный командный вид - смешанная эстафета (7-е место).

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После биатлонных "золота" и "серебра" в Сочи это феерическое падение. Болели, ветер помешал, тренер свинью подложил, прогадали с пиком формы - причин наслышались достаточно. А без биатлона, на котором у нас строятся каждые Игры, общие результаты выглядят грустно. Так, ТОП-10 лучших украинских финишей в Пхенчхане закрывает 19-я позиция Вали Семеренко в масс-старте, тогда как четыре года назад – 9-е место. Разница в 10 строчек! Да и вообще в десятку украинцы смогли заехать лишь трижды: во фристайле и двух биатлонных эстафетах. Антирекорд. Раньше за Олимпиаду у нас набиралось как минимум семь финишей в ТОП-10.

Не впасть в постолимпийскую депрессию помогают победа Абраменко и дебют Владислава Гераскевича в скелетоне. Оба результата автоматом стали рекордными для "сине-желтых". А в медальном зачете мы разделили 21-е место с Венгрией. Рекорд же зимних Игр установила Норвегия - 39 наград!

МУЛЬТИЧЕМПИОНЫ

3 "золота" у 21-летнего норвежского лыжника Йоханнеса Хесфлота Клебо, самого молодого олимпийского чемпиона в лыжных гонках (личный спринт классика - эстафета 4x10 км - командный спринт)

у 29-летнего французского биатлониста Мартена Фуркада, самого титулованного олимпийца своей страны: 5 "золотых" за две Олимпиады (пасьют 12,5 км - масс-старт 15 км - смешанная эстафета)

МУЛЬТИМЕДАЛИСТ

5 наград у 37-летней норвежской лыжницы Марит Бьерген, ставшей самым титулованным зимним олимпийцем в истории: 15 медалей за 5 Олимпиад ("серебро" скиатлон 7,5+7,5 км - "бронза" 10 км - "золото" эстафета 4x5 км - "бронза" командный спринт - "золото" 30 км классика)

МУЛЬТИСПОРТСМЕНКИ

20 февраля Йорин Тер Морс (Нидерланды) стала первой женщиной, которая на одной Олимпиаде выиграла медали в двух разных видах спорта. В Пхенчхане она сначала взяла "золото" на 1000 м в конькобежном спорте, а затем добавила "бронзу" в эстафете на 3000 м в шорт-треке.

А уже 24 февраля Эстер Ледецька (Чехия) сотворила более невообразимое. Она стала первой женщиной, выигравшей "золото" в двух видах, и вообще первым зимним олимпийцем в истории, кто стал чемпионом одних Игр на двух разных типах снаряжения. Сначала выиграла супер G в горных лыжах, которыми всерьез занялась три года назад. А затем победила в параллельном гигантском слаломе на сноуборде, с которым она - двукратная чемпионка мира. Кстати, дедушка 22-летней чешки - Ян Клапач, тоже был медалистом Олимпийских игр (1964, 1968), в хоккее.