Медали, которые отобрали у россиян за допинг, вручили норвежцам

Бронзовые медали Олимпиады в Южной Корее в керлинге в дисциплине дабл-микст, которые были завоеваны, а затем возвращены олимпийскими атлетами из России Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, были вручены норвежской паре на специальной церемонии в Пхенчхане.

Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами, однако затем россиянин провалил допинг-тест. В обеих пробах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. CAS аннулировал результаты российского дуэта, который в матче за "бронзу" победил команду Норвегии.

Таким образом, норвежцы Кристин Моэн Скаслиен и Магнус Недреготтен получили свои бронзовые награды.









Напомним, что Олимпиада-2018 в Южной Корее стартовала 9 февраля. В воскресенье, 25 февраля, пройдет церемония закрытия зимних Игр в Пхенчхане. Трансляция церемонии начнется в 13:00 по киевскому времени и продлится два часа. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады.

Украину на Играх-2018 представляли 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство – 11 человек – в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре – в лыжных гонках и фигурном катании. Наша страна завоевала одну медаль – "золото" в лыжной акробатике получил фристайлист Александр Абраменко.