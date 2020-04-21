10 лет без властелина колец: гениальный сын текстильщика, которого выгнали из газеты, спас Олимпиаду

За 20 лет правления Самаранч превратил Олимпиаду в финансово привлекательный продукт для спонсоров и рекламодателей

Десять лет назад – 21 апреля 2010 года – в Барселоне ушел из жизни легендарный президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Испанец был седьмым главой МОК за всю историю существования современного олимпийского движения и за 20 лет своего правления сумел превратить Олимпийские игры в финансово привлекательный продукт для спонсоров и рекламодателей.

Читайте также: Все президенты МОК – первым был поэт из Одессы, а последними – агент КГБ и яхтсмен-хирург

Самаранч, который родился 17 июля 1920 года в Барселоне в богатой семье текстильщика, получил очень солидное образование и знал, что делает, когда менял спорт. Парень окончил Германский колледж, затем Высшую школу бизнеса в Барселоне, учился в Англии и США, впоследствии получил диплом барселонского Института высшего бизнес-менеджмента.

Реклама

В юности Самаранч увлекался спортом, занимался хоккеем на роликовых коньках и даже возглавлял спортивный отдел газеты "Ла Пренса", но был уволен за критику поведения болельщиков мадридского "Реала" после разгромной победы их любимого клуба над "Барселоной" 11:1. Во время гражданской войны в Испании он в 1938 году в возрасте 18 лет был призван санитаром в республиканские силы.

После ухода из газеты парень решил вернуться в семейный бизнес, а вскоре стал советником по спорту муниципального совета Барселоны. Неоднократно возглавлял испанскую делегацию на мероприятиях, связанных с олимпийским движением. В 1966 году диктатор Франко назначил Хуана Антонио Самаранча председателем Национального олимпийского комитета Испании.

Реклама

В 1974 году Самаранч стал вице-президентом МОК, а 4 августа 1980 года на Конгрессе членов МОК в Москве был избран президентом организации и фактически возродил олимпийское движение. Невзирая на бойкот летней Олимпиады 1984 года СССР и странами Восточного блока, число стран-участниц Игр постоянно росло, как и уровень атлетов.

Кто-то обвинял Самаранча в излишней коммерциализации олимпийского движения, но, он безусловно, стал спасением для МОК, практически погибшего финансово во время кризиса 1970-х годов. На счетах Комитета были копейки, города-хозяева Игр оставались с долгами, и никто не хотел принимать главный спортивный старт. И именно Самаранч сумел сделать олимпийское движение финансово независимым, внедряя новые маркетинговые программы.

Реклама

Например, глава МОК организовал спонсорство мероприятий и договорные телевизионные трансляции, приносящие большие доходы в бюджет МОК. Допустил на Игры профессиональных спортсменов – тех же баскетболистов НБА, благодаря чему был завоеван американский рынок.

"Он был состоятельным человеком из богатой семьи и мог эти тридцать лет спокойно прожить на проценты с капиталов. Но Самаранч стремился быть полезным людям и оставить след в истории... Стоило посмотреть на лицо Самаранча, когда он общался со спортсменами, – на него будто сходило просветление. Это он настаивал на том, что спортсмены должны присутствовать в МОК, участвовать в решении серьезных вопросов – так возникла Комиссия атлетов", – рассказывал глава НОК Украины Сергей Бубка.

За высокие достижения король Испании в 1991 году присвоил Самаранчу титул маркиза, его полное имя – Дон Хуан Антонио Самаранч-и-Торельо, маркиз де Самаранч. В 2001 году он оставил свой пост из-за проблем со здоровьем. Но был назначен пожизненным почетным президентом МОК, продолжал вести активную общественную деятельность.

В апреле 2010 года 89-летнего каталонца госпитализировали в Барселоне из-за проблем с сердцем. Кардиологи оценивали его состояние как "тяжелое, но стабильное", но 21 апреля Хуана Антонио Самаранча – человека, который спас Олимпиаду, не стало.

Смотрите также, как олимпийский огонь прибыл в Японию

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама