10-летняя фигуристка сделала аксель в 3,5 оборота: Плющенко показал чудо "ангела"

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал тренировку новой ученицы – Алены Жилиной. 10-летняя фигуристка исполняет аксель в 3,5 оборота на удочке, которую держит ее мама Людмила – тренер по фигурному катанию.

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"Нам некогда вещать, мы работаем", – подписал Евгений Плющенко видео, размещенное на его странице в Instagram.

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"Так работают "ангелы Плющенко". Три с половиной. Семья Жилиных – красавчики. Наш новый специалист. Умница, работаем, молодцы", – говорит Плющенко в ролике.

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Ранее мы писали, что знаменитая фигуристка из-за пандемии отложила свадьбу с кинорежиссером. Летом серебряная призерка Олимпиады Наталья Забияко должна была стать женой Даниила Гринькина. Но планы подкорректировал коронавирус.

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Также мы рассказывали, что фигурист, у партнерши которого на льду оголилась грудь, заявил, что он гей. Четырехкратный чемпион мира француз Гийом Сизерон совершил каминг-аут, выложив фото с парнем.

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