100-метровка с мешком и фонарем: забег Бриллиантовой лиги выиграл Санта "Усэйн" Клаус

Санта бежит! / Фото: Reuters

На католическое Рождество организаторы одного из самых престижных легкоатлетических турниров – Бриллиантовой Лиги – провели шутливый забег – "собрали Санта-Клаусов со всего мира, чтобы посмотреть, кто же из них самый быстрый". Среди участников были Санты из Швеции, Норвегии, Великобритании, Ямайки, США, Франции, Германии и Финляндии. В том числе была и девушка на каблуках. Ранее мы писали о забегах, заплывах и заездах Санта-Клаусов.

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Санты, как водится, бежали 100-метровку по снегу – одни держали в руках мешки с подарками, другие – старинные фонари. Выиграл представитель Ямайки, который после финиша спародировал жест легендарного земляка, спринтера Усейна Болта. Ранее мы сообщали, что Усейн Болт презентовал новую форму "Марселя". Выдающийся легкоатлет сфотографировался с футболкой, на которой было написано 9’58 – рекордное время Болта на стометровке. Также в презентации принял участие экс-игрок клуба Джибриль Сиссе.

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