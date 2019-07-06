102-летний атлет сорвал овации во время забега на 100 метров

Японский легкоатлет вышел на старт в почтительном возрасте и трусцой пробежал стометровку

В Японии на старт вышел спортсмен в возрасте 102 лет.

В Японии на старт легкоатлетических забегов вышел мужчина в возрасте 102 лет. Дедушка преодолел дистанцию трусцой и финишировал последним, однако на протяжении всей дистанции ему аплодировали зрители. Видео забега опубликовала пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Twitter, сопроводив его следующим комментарием: "Атлетика для всех. Даже в 102 года".

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Старейшим легкоатлетом в мире считается индиец Фауджа Сингх. Он самый пожилой в мире финишер марафона, обладатель мировых рекордов в возрастной группе М 90 (90 лет и старше) и M 100 (100 лет и старше) – 5:40.01 и 8:25.17 соответственно. Помимо марафонов, Сингх также является быстрейшим бегуном для своей возрастной категории M 100 практически на всех коротких дистанциях.

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Как мы писали ранее, скандальная легкоатлетка Кастер Семеня грозится пропустить чемпионат мира. Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР сообщила, что может отказаться от участия в ЧМ, если ей не разрешат выступить на дистанции 800 м. Международная федерация заставляет спортсменку снизить уровень тестостерона.

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