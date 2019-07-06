Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

102-летний атлет сорвал овации во время забега на 100 метров

6 июля, 15:12

Японский легкоатлет вышел на старт в почтительном возрасте и трусцой пробежал стометровку

В Японии на старт вышел спортсмен в возрасте 102 лет
В Японии на старт вышел спортсмен в возрасте 102 лет.

В Японии на старт легкоатлетических забегов вышел мужчина в возрасте 102 лет. Дедушка преодолел дистанцию трусцой и финишировал последним, однако на протяжении всей дистанции ему аплодировали зрители. Видео забега опубликовала пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Twitter, сопроводив его следующим комментарием: "Атлетика для всех. Даже в 102 года".

И за себя, и за жену: в Украине проходят небывалые соревнования

Старейшим легкоатлетом в мире считается индиец Фауджа Сингх. Он самый пожилой в мире финишер марафона, обладатель мировых рекордов в возрастной группе М 90 (90 лет и старше) и M 100 (100 лет и старше) – 5:40.01 и 8:25.17 соответственно. Помимо марафонов, Сингх также является быстрейшим бегуном для своей возрастной категории M 100 практически на всех коротких дистанциях.

58-летний Актер Хью Грант считает себя слишком старым:

Как мы писали ранее, скандальная легкоатлетка Кастер Семеня грозится пропустить чемпионат мира. Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР сообщила, что может отказаться от участия в ЧМ, если ей не разрешат выступить на дистанции 800 м. Международная федерация заставляет спортсменку снизить уровень тестостерона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег легкая атлетика, спортсмен, старый

Вы сейчас просматриваете новость " 102-летний атлет сорвал овации во время забега на 100 метров". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , Twitter

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Обезоруживающие фразы: как победить в споре

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Парубий созывает Раду на "последний бой" 11 июля

Продукт, спасающий от рака и диабета

Лучшие исторические сериалы, которые перевернут твой мир

Зеленский сменил АП на Офис: куда переедет гарант

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Гимн Украины во время награждения Хижняка

В середине Тихого океана существует гигантская мертвая зона

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 23:59

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:08

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Жена из балета Ротару и угрозы 5-летней дочке: все – об украинце, взорвавшем интернет "москальской рожей"

Вчера, 02:03

Что творится в личной жизни Юрия Габовды, оказавшегося в центре украинско-российско-венгерского скандала

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

4 июля, 23:21

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

4 июля, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Топ новостей: Зеленский рассказал о первой встрече с Путиным

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь