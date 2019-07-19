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13-летний украинец завоевал лицензию на Олимпиаду-2020

19 июля, 16:57

Алексей Середа выполнил олимпийский норматив в прыжках в воду

Прыжок Середы на ЧМ-2019
Прыжок Середы на ЧМ-2019. Фото: AFP

13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа квалифицировался на Олимпийские игры-2020 в Токио. На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу, юный спортсмен пробился в финал соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Таким образом, Середа получил лицензию на Олимпиаду в столице Японии.

Стоит отметить, что Алексей родился 25 декабря 2005 года и во время Игр-2020 ему будет всего 14 лет.

Напомним, что олимпийская чемпионка Сеула-1988 в стрельбе из пистолета Нино Салуквадзе отобралась на Игры в Токио. Для Салуквадзе Олимпийские игры 2020 года станут девятыми в карьере, и по этому показателю она может стать рекордсменом среди женщин. На данный момент, помимо грузинки, в восьми Олимпиадах участвовали еще две женщины. Это – Йозефа Идем (Италия, гребля на байдарках) и Лесли Томпсон (Канада, академическая гребля).

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей летних Игр-2020. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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Тег Олимпийские игры, Прыжки в воду, Олимпиада-2020, Алексей Середа

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SportArena

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