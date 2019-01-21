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13-летняя российская спортсменка призналась в употреблении допинга

Сегодня, 13:31

Анастасия Шаботова разоткровенничалась в соцсетях

Анастасия Шаботова
Анастасия Шаботова. Фото: Instagram
13-летняя российская спортсменка призналась в употреблении допинга //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ad/897/5c45ad8979f78.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ad/897/5c45ad8979f78.jpg Другие Анастасия Шаботова разоткровенничалась в соцсетях

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова стала героем допингового скандала. На своей странице в соцсетях Шаботова отвечала на вопросы подписчиков и заявила, что для достижения успехов необходимо употреблять правильный допинг.

"Пьешь много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Пьют ли в "Хрустальном"? Конечно, пьют", - сказала Анастасия.

На катке "Хрустальный", который обсуждает Шаботова в последние годы занимались олимпийские чемпионки, победительницы чемпионатов мира и Европы – Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.

Напомним, что из-за допинговой программы государственного уровня, российские спортсмены были лишены олимпийских наград Сочи-2014, а на зимней Олимпиаде в Пхенчхане выступали как нейтральные атлеты под олимпийским флагом. МОК принял решение об отстранении России от Олимпиады-2018 по результатам работы специальной комиссии, которая доказала допинговую программу в этой стране и вмешательство государства в сокрытые применения допинга российскими спортсменами.

Также ранее были опубликованы дневники информатора ВАДА Родченкова. Записи подтверждают существование в России государственной программы допинга.

допинг, фигурное катание, российские спортсмены

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Сегодня|Спорт

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