13-летняя российская спортсменка призналась в употреблении допинга

Анастасия Шаботова разоткровенничалась в соцсетях

Анастасия Шаботова. Фото: Instagram

13-летняя российская спортсменка призналась в употреблении допинга //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ad/897/5c45ad8979f78.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ad/897/5c45ad8979f78.jpg 2019-01-21T13:31:00+02:00 Другие Анастасия Шаботова разоткровенничалась в соцсетях

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова стала героем допингового скандала. На своей странице в соцсетях Шаботова отвечала на вопросы подписчиков и заявила, что для достижения успехов необходимо употреблять правильный допинг.

"Пьешь много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Пьют ли в "Хрустальном"? Конечно, пьют", - сказала Анастасия.

На катке "Хрустальный", который обсуждает Шаботова в последние годы занимались олимпийские чемпионки, победительницы чемпионатов мира и Европы – Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.

Напомним, что из-за допинговой программы государственного уровня, российские спортсмены были лишены олимпийских наград Сочи-2014, а на зимней Олимпиаде в Пхенчхане выступали как нейтральные атлеты под олимпийским флагом. МОК принял решение об отстранении России от Олимпиады-2018 по результатам работы специальной комиссии, которая доказала допинговую программу в этой стране и вмешательство государства в сокрытые применения допинга российскими спортсменами.

Также ранее были опубликованы дневники информатора ВАДА Родченкова. Записи подтверждают существование в России государственной программы допинга.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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