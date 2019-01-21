13-летняя российская спортсменка призналась в употреблении допинга
Анастасия Шаботова разоткровенничалась в соцсетях
13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова стала героем допингового скандала. На своей странице в соцсетях Шаботова отвечала на вопросы подписчиков и заявила, что для достижения успехов необходимо употреблять правильный допинг.
"Пьешь много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. Пьют ли в "Хрустальном"? Конечно, пьют", - сказала Анастасия.
На катке "Хрустальный", который обсуждает Шаботова в последние годы занимались олимпийские чемпионки, победительницы чемпионатов мира и Европы – Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Александра Трусова.
Напомним, что из-за допинговой программы государственного уровня, российские спортсмены были лишены олимпийских наград Сочи-2014, а на зимней Олимпиаде в Пхенчхане выступали как нейтральные атлеты под олимпийским флагом. МОК принял решение об отстранении России от Олимпиады-2018 по результатам работы специальной комиссии, которая доказала допинговую программу в этой стране и вмешательство государства в сокрытые применения допинга российскими спортсменами.
Также ранее были опубликованы дневники информатора ВАДА Родченкова. Записи подтверждают существование в России государственной программы допинга.
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