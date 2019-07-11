14-кратные чемпионы Украины по гандболу выступают за лимит на легионеров, но – "постепенный"

Руководитель гандбольного клуба ZTR – об отсутствии связи с Федерацией и своей позиции в вопросе лимита на легионеров

ZTR и "Мотор" - сильнейшие команды чемпионата Украины по гандболу. Фото ztr-handball.com.

Несколько дней назад мы писали о том, что "Мотор" в открытом письме показал, что формирует большую часть рейтинга Украины в еврокубках. Тогда запорожский гандбольный клуб на своем официальном сайте опубликовал письмо, в котором вступил в спор с Федерацией гандбола Украины (ФГУ) о рейтинге нашей страны в европейской федерации гандбола (ЕГФ). Этим летом болельщики гандбола вынуждены наблюдать за конфликтом федерации и клубов, а о чемпионате, который должен стартовать осенью, пока нет ясности.

Позицию 14-кратного чемпиона Украины клуба ZTR прокомментировал директор команды Алексей Тищенко. "Все решения Федерация гандбола Украины принимаются в закрытом формате и нас ставят перед фактом в приказном порядке. Хотите – выполняйте, не хотите – мы вас задавим штрафами. Главная проблема между клубами и ФГУ – отсутствие обратной связи. Приведу конкретный пример. На протяжении шести лет каждый год мы писали свое видение регламентирующих документов. Но за это время ни разу ни одно предложение не было вынесено на обсуждение. И есть подозрение, что их даже никто не читал...", – говорит руководитель запорожского ZTR.

Позиция по лимиту легионеров. "Наш клуб всегда был сторонником определенного лимита, с которым ZTR в чемпионате Украины выступал вплоть до его упразднения, – не более четырех легионеров. Настаиваю ли я на нем сейчас? Нет. Но считаю, что лимит должен быть и вводиться постепенно. У "Мотора" в сезоне-2018/2019 – десять легионеров, подписанных на долгосрочной основе. То есть клуб формирует план на много лет вперед, а перед фактом лимита их ставят за несколько месяцев до начала нового чемпионата – здесь я категорически не согласен. А что делать "Мотору", если завтра введут полный запрет? Так не делается, необходим диалог. Наше предложение – вносить в протокол полную обойму легионеров, но на площадке не должно находиться более трех или четырех одновременно", – говорит Тищенко.

Напомним, что ZTR в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Украины по гандболу. Ранее стало известно, что чемпион Украины "Мотор" заявился в SEHA-League, но Федерация – против. Чиновников не устраивает тот факт, что титульный спонсор лиги – российский "Газпром".

Ранее мы писали, что украинский клуб попал в "группу смерти" в гандбольной Лиге чемпионов. "Мотор" угодил в группу В, где его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

Напомним, что в финале футбольной Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

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