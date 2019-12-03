145 россиян подвисли в воздухе: в Московской лаборатории удалили часть данных о допинг-пробах

Из-за манипуляций WADA не может проверить допинг-пробы половины из 298 атлетов, подозреваемых в нарушении правил

Команда России на Олимпиаде-2014 / Фото: Reuters

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Всемирное антидопинговое агентство считает, что из-за манипуляций в Московской лаборатории невозможно установить нарушения антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, ранее подозревавшихся в использовании запрещенных препаратов. Мы уже сообщали, что журналист призвал российских спортсменов подавать иски против России.

База, переданная WADA в январе этого года, содержала данные о проверках за 2012-2015 годы. Летом появилась информация о том, что после анализа базы под подозрение попали 298 российских спортсменов. По итогам проверки неискаженной части данных открыты 47 допинговых дел. Ранее мы писали, что Всемирное антидопинговое агентство предлагает отстранить Россию от двух Олимпиад.

Выехали на допинге – теперь лишены наград / Фото: Getty Images

В отчете комитета по соответствию WADA говорится, что манипуляции с данными, которые проводились вплоть до последнего дня перед передачей, мешают установить нарушения 145 спортсменов. Российская сторона удалила часть данных о субстанциях, обнаруженных в пробах атлетов.

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"Предполагается, что изменение данных существенно повлияло на способность исследовать 145 спортсменов (310 проб). Другими словами, негативное воздействие составляет почти 50%. На сегодняшний день каждое из 153 дел спортсменов (268 проб) подлежит полному и тщательному расследованию", – говорится в отчете WADA .

Ранее мы писали, что Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назад. Ожидается, что 9 декабря на заседании Исполкома WADA в Лозанне Россию уберут от международных стартов на 4 года.

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