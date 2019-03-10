15 ударов россиянки оставили Харлан без "золота" в Афинах
Украинская саблистка выиграла пять поединков на этапе Кубка мира в Греции, уступив лишь в финале
Украинская саблистка Ольга Харлан стала серебряным призером этапа Кубка мира в Афинах, после серии из пяти выигранных поединков проиграв лишь в финале - россиянке Софье Поздняковой.
Будучи шестым номером мирового рейтинга FIE, Харлан начала выступление сразу в 1/32 финала, где не имела проблем с Татьяной Приходько из Казахстана – 15:5. Затем украинка победила итальянку Элоизу Пассаро (15:9), с тем же счетом одолела француженку Мано Брюне, а в поединке за выход в полуфинал одним ударом выиграла у хозяйки дорожек – гречанки Теодоры Коунтоура (15:14).
В полуфинале Харлан разобралась с 17-летней венгеркой Лизой Пустаи, которая недавно стала чемпионкой Европы среди юниоров в Фодже.
В финале Ольгу Харлан ждала действующая чемпионка мира из России София Позднякова. Увы, украинка уступила сопернице с разницей в пять удачных ударов - 10:15. Однако общая динамика выступлений Харлан радует. Две недели назад она взяла "бронзу" в Египте, выступая с замороженной ногой. Теперь – "серебро". Следующим, если динамика продолжится, должно быть "золото".
Как сообщалось ранее, Харлан получила престижную награду в Париже и отгуляла на Гала-вечере с Йовович и Делоном.
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