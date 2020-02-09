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154 боя или 10 лет: прервалась феноменальная победная серия легенды дзюдо

9 февраля, 16:16

Тедди Ринер не проигрывал с 2010 года

Тедди Ринер

Тедди Ринер / Фото: Getty Images

Знаменательное событие произошло на крупон турнире по дзюдо серии Grand Slam в Париже. Знаменитый французский дзюдоист Тедди Ринер, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, прервал свою победную серию, которая длилась с сентября 2010 года. До этого он выиграл 154 поединка подряд.

30-летний француз дважды выиграл Олимпиаду – в 2012 и 2016 годах, 11 раз побеждал на чемпионате мира и пять раз – на чемпионате Европы.

Напомним, что на этом же турнире украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла золотую медаль. В финале Белодед в весовой категории до 48 кг победила дзюдоистку из Японии Вакану Кога.

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Кстати, звездный украинец потроллил Дарью Белодед за "рваный" вид в США. Олег Верняев не оставил без внимания фотографии обворожительной дзюдоистки, которыми она поделилась в Instagram.

Как мы писали ранее, в Японии специально под Белодед готовят новую соперницу. 19-летней украинке уже практически вешают на шею золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио. Но конкуренты не опускают руки.

Смотрите, как украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала "золото" в финале мирового первенства

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дзюдо Тедди Ринер

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