16-летняя украинская гимнастка завоевала две медали в один день Европейских игр-2019

В индивидуальном многоборье Влада Никольченко стала пятой

Влада Никольченко. Фото: AFP

Украинская гимнастка Влада Никольченко завоевала две награды в третий соревновательный день на Европейских играх 2019 года в Минске. Наша грация стала обладательницей двух бронзовых медалей в упражнениях с булавами и обручем.

В упражнении с обручем Влада набрала 21.450 балла и уступила только россиянке Дине Авериной (22.850) и белоруске Екатерине Галкиной (21.750).

Выступление 16-летней украинки с булавами судьи оценили в 21.750 балла. Первое место в этот раз досталось израильтянке Линой Ашрам (22.700), а серебро – россиянке Авериной (22.600).

В индивидуальном многоборье Никольченко стала пятой, набрав 77.875 балла. Золотую медаль завоевала россиянка Дина Аверина (87.750), "серебро" досталось Линой Ашрам (84.700) из Израиля, а бронза – белоруске Екатерине Галкиной (79.300).

На данный момент Украина завоевала уже девять наград Евроигр: по три золотых, серебряных и бронзовых. Медали наивысшего достоинства выиграли дзюдоисты Дарья Белодед, Георгий Зантарая и самбистка Анастасия Сапсай.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.

Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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