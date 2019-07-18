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16 метров в воздухе: велосипедист пролетел над гонщиками "Тур де Франс"

18 июля, 12:40

Велогонщик BMX Валентен Ануй совершил экстремальный прыжок над пелотоном многодневки

Полет Валентена
Полет Валентена. Фото: Instagram

Французский велогонщик BMX Валентен Ануй совершил рискованный прыжок через пелотон "Тур де Франс", когда участники веломногодневки преодолевали 10-й этап. Ануй разогнался по крутому склону, оттолкнулся от искусственной рампы и приземлился с противоположной стороны дороги, пролетев 16 метров по воздуху над головами гонщиков.

INSTAGRAM (@valentin_anouilh)

Ануй не стал первым спортсменом, кто решился на подобный экстремальный прыжок. Первая неудачная попытка исполнить трюк была предпринята еще в 2002 году. Позже были удачные приземления.

Напомним, что 15 июля 10-й этап веломногодневки "Тур де Франс" – 217,5 км из Сен-Флура в Альби – выиграл бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma. В общем зачете лидерство сохраняет француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича. 

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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Тег велогонщик, Велоспорт, Тур де Франс, велогонка

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Championat.ru

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