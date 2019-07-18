16 метров в воздухе: велосипедист пролетел над гонщиками "Тур де Франс"
Велогонщик BMX Валентен Ануй совершил экстремальный прыжок над пелотоном многодневки
Французский велогонщик BMX Валентен Ануй совершил рискованный прыжок через пелотон "Тур де Франс", когда участники веломногодневки преодолевали 10-й этап. Ануй разогнался по крутому склону, оттолкнулся от искусственной рампы и приземлился с противоположной стороны дороги, пролетев 16 метров по воздуху над головами гонщиков.
Ануй не стал первым спортсменом, кто решился на подобный экстремальный прыжок. Первая неудачная попытка исполнить трюк была предпринята еще в 2002 году. Позже были удачные приземления.
Напомним, что 15 июля 10-й этап веломногодневки "Тур де Франс" – 217,5 км из Сен-Флура в Альби – выиграл бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma. В общем зачете лидерство сохраняет француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).
Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.
Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.
После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.
Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":
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