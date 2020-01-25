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17-летний пловец Бухов "бахнул" по истории: Украина собрала все рекорды мирового баттерфляя

25 января, 09:36

Теперь на дистанции 50 метров баттерфляем Украине принадлежит не только взрослый, но и юниорский рекорд

Владислав Бухов

Владислав Бухов / Фото: Getty Images

Чемпион мира среди юниоров на дистанции 50 метров вольным стилем 17-летний украинец Владислав Бухов установил новый юниорский мировой рекорд, но теперь уже баттерфляем!

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Украинские пловцы ударно выступили в первый день престижных соревнований EURO MEET 2020 в Люксембурге, собрав пять медалей, три из которых золотые. В частности, на дистанции 50 метров баттерфляем украинец Андрей Говоров приплыл первым, а его соотечественник Владислав Бухов – вслед за ним с результатом 23,14 с. Таким образом "серебряный" Бухов на восемь сотых превзошел предыдущее достижение для спортсменов своего возраста, которое принадлежало американцу Майклу Эндрю (23,22).

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Теперь на 50-метровке баттерфляем украинцы держат и взрослый (Говоров), и юниорский (Бухов) мировые рекорды. Правда, эта дистанция в соревнованиях пловцов-"бабочек" не является олимпийской.

Смотрите, как Ирина Терещенко стала двукратным серебряным призером мирового первенства по плаванию

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рекорд плавание Андрей Говоров Владислав Бухов

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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