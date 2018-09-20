17-летняя украинка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо

Сегодня, 17:03

В финале украинская дзюдоистка иппоном одолела представительницу Японии Фуну Тонаки

Дарья Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо
Дарья Белодед выиграла чемпионат мира по дзюдо

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала победительницей чемпионата мира в Баку в категории до 48 кг. В финальной схватке Белодед иппоном (самая высокая оценка, которой боец может достичь в японских боевых искусствах) одолела представительницу Японии Фуну Тонаки.


На пути к этому триумфу украинка в полуфинале победила олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро 2016 года Паулу Парето, которая в итоге стала бронзовым призером соревнований в Баку.

Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. Кроме того, ее "золото" – первое в истории Украины в этом виде спорта среди женщин.

В 2017-м году Белодед выиграла чемпионат Европы в Варшаве.

Напомним, что в январе Дарья Белодед выиграла Гран-при по дзюдо в Тунисе. Украинка выиграла все пять схваток досрочно, а еще одна представительница Украины Мария Черняк завоевала "бронзу".

Напомним, что Дарья Белодед вошла в топ-10 лучших украинских спортсменок по итогам 2017 года по версии segodnya.ua

Интервью с Дарьей Белодед: "Парни меня боялись, зная, что я занимаюсь дзюдо". Самая юная за 26 лет победительница ЧЕ рассказала "Сегодня" о гуманитарном призвании, кексах вместо свиданий, о 31 декабря на каблуках и о любимом новогоднем фильме.
дзюдо, Дарья Белодед

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Источники:

Сегодня|Спорт, XSport

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