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17-летняя украинка с личным рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги

3 мая, 22:06

Ярослава Магучих выиграла соревнования в прыжках в высоту с результатом в 1,96 метра

Ярослава Магучих. Фото diamondleague.com
Ярослава Магучих. Фото diamondleague.com.

В пятницу в Дохе прошел первый этап нового сезона Бриллиантовой лиги. В нем приняли участие четыре украинские легкоатлетки, которые завоевали три медали!

17-летняя украинка Ярослава Магучих с личным рекордом выиграла "золото" в прыжках в высоту. Украинка с третьей попытки взяла высоту 1.96 метра. После этого молодая легкоатлетка штурмовала планку 2 метра, однако взять эту высоту не смогла. При этом Магучих превзошла серебряного призера Олимпийских игр-2016 болгарку Мирелу Демиреву и шведку Эрику Кинси. Отметим, что начале года Магучих установила новый рекорд Европы и повторила рекорд мира среди молодежи.

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала "серебро", показав результат 6.74 метра. Украинка уступила лишь олимпийской чемпионке Рио-2016 в тройном прыжке колумбийке Катерине Ибаргуэн. Третье место в этой дисциплине досталось австралийке Брук Страттон. Это второй крупный успех Бех-Романчук в этом сезоне. Ранее она выиграла бронзу чемпионата Европы в помещении.

"Бронзу" в беге с барьерами на 400 метров завоевала Анна Рыжикова, которая преодолела дистанцию за 54.82 секунды, уступив американкам Эшли Спенсер (бронзовый призер Рио-2016) и Далайле Мухаммад (чемпионка Рио-2016). В прошлом сезоне Рыжикова становилась победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Также на соревнования в Дохе принимала участие Ольга Ляховая, которая стала 11-й в беге на 800-метров.


Ольга Ляховая и Анна Рыжикова

Напомним, что накануне стало известно, сколько зарабатывает лучшая в своем виде легкоатлетка мира. Лидер рейтинга в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что в общей сложности зарабатывает 3,5 тысячи евро в месяц.

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Тег легкая атлетика, Прыжки в высоту, прыжки в длину, Бриллиантовая лига, бег на 400 метров с барьерами, Марина Бех, Ольга Ляховая, Ярослава Магучих, Анна Рыжикова

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Источники:

Сегодня|Спорт , xsport.ua

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