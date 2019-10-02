18-летний украинец удивил на чемпионате мира, дважды установив личный рекорд

На чемпионате мира в Дохе прошли соревнования среди метателей молота. Лучший результат показал поляк Павел Файдек. Он метнул "снаряд" на 80 метров и 50 сантиметров и стал первым на мировых первенствах уже четвертый раз подряд. "Серебро" досталось французу Квентину Биго, "бронза" – венгру Бенце Халашу.
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Отличный результат показал самый молодой участник финала – украинец Михаил Кохан. Ранее в квалификации он метнул молот на 76,56 метра, установив личный рекорд. В финале наш спортсмен снова улучшил свое достижение, показав итоговый результат 77,39 метра. Это пятое место на чемпионате мира, в 18 лет!
Легкая атлетика. Доха (Катар). Чемпионат мира. Мужчины. Молот
1. Павел Файдек (Польша) – 80.50
2. Квентин Биго (Франция) – 78.19
3. Бенце Халаш (Венгрия) – 78.18
4. Бартош Новицки (Польша) – 77.69
5. Михаил Кохан (Украина) – 77.39
6. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 77.38
Ранее сегодня украинка Анна Рыжикова пробилась в финал в беге на 400 метров с барьерами. Наша спортсменка заняла третье место в своем полуфинальном забеге и с итоговым седьмым местом среди всех участниц этой стадии пробилась в восьмерку сильнейших
Напомним, что единственную пока медаль для сборной Украины завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая стала второй в прыжках в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 2,04 метра – это ее личный рекорд.
Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике
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