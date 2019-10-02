18-летний украинец удивил на чемпионате мира, дважды установив личный рекорд

Михаил Кохан / Фото: Reuters

На чемпионате мира в Дохе прошли соревнования среди метателей молота. Лучший результат показал поляк Павел Файдек. Он метнул "снаряд" на 80 метров и 50 сантиметров и стал первым на мировых первенствах уже четвертый раз подряд. "Серебро" досталось французу Квентину Биго, "бронза" – венгру Бенце Халашу.

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Отличный результат показал самый молодой участник финала – украинец Михаил Кохан. Ранее в квалификации он метнул молот на 76,56 метра, установив личный рекорд. В финале наш спортсмен снова улучшил свое достижение, показав итоговый результат 77,39 метра. Это пятое место на чемпионате мира, в 18 лет!

Михаил Кохан – украинский метатель молота / Фото: Reuters Реклама

Легкая атлетика. Доха (Катар). Чемпионат мира. Мужчины. Молот

1. Павел Файдек (Польша) – 80.50

2. Квентин Биго (Франция) – 78.19

3. Бенце Халаш (Венгрия) – 78.18

4. Бартош Новицки (Польша) – 77.69

5. Михаил Кохан (Украина) – 77.39

6. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 77.38

Ранее сегодня украинка Анна Рыжикова пробилась в финал в беге на 400 метров с барьерами. Наша спортсменка заняла третье место в своем полуфинальном забеге и с итоговым седьмым местом среди всех участниц этой стадии пробилась в восьмерку сильнейших

Анна Рыжикова / Фото: Reuters

Напомним, что единственную пока медаль для сборной Украины завоевала 18-летняя Ярослава Магучих, которая стала второй в прыжках в высоту. Наша спортсменка взяла планку на высоте 2,04 метра – это ее личный рекорд.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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