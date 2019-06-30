18-летняя украинка завоевала вторую медаль Европейских игр-2019

Украина занимает третье место в медальном зачете Европейских игр-2019

Диана Варинская. Фото: AFP

Украинская спортсменка Диана Варинская завоевала личную вторую медаль на Европейских играх 2019 года в Минске. Украинка стала третьей в соревнованиях на бревне, набрав 13,100 балла. Золотая медаль досталась бельгийке Нина Дервель (13,766 балла), "серебро" – россиянка Ангелина Мельникова (13.600 балла). Вчера Варинская завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Как сообщалось ранее, гимнаст, который в 2015-м принес "бронзу" Азербайджану, выиграл медаль Евроигр-2019 под украинским флагом. Петр Пахнюк реабилитировался за осечку в многоборье, завоевав награду в вольных упражнениях.

Также мы писали, что Верняев устроил разнос после выстраданного "серебра" Европейских игр в многоборье. Знаменитый украинский гимнаст рассказал, каких нервов ему стоила медаль, добытая на глазах у Домрачевой. "Нет врачей, нет центров. Каждый день между тренировками нужно ездить куда-то. По такой жаре, даже если на своей машине, - это все равно напряжно. Если в нормальных странах ты пошел восстановился между тренировками, то у нас что - в инстаграме посидел, поспал и пошел дальше. С ногами беда вообще", – признался "Сегодня" Олег Верняев.

Напомним, ранее министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.

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