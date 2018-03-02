19-летний кубинец с лучшим результатом сезона победил в прыжках в длину на ЧМ по легкой атлетике
На чемпионате мира в Бирмингеме состоялся финал в прыжках в длину
19-летний кубинский прыгун Хуан Мигель Эчеварриа завоевал золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме, Великобритания.
В прыжках в длину кубинец продемонстрировал результат 8,46 м. – это лучший результат сезона в мире. Второе место с рекордом континента занял южноафриканский легкоатлет Луво Маньонга (8.44), а третье – американец Маркиз Денди (8.42), установивший персональное достижение.
Напомним, что украинский украинский легкоатлет Евгений Гуцол не смог отправиться на чемпионат мира в Бирмингем из-за проблем с визой. В результате этого в ЧМ не примет участия не только Гоцул, но и вся эстафетная команда Украины.
Ранее мы сообщали, что на ЧМ по легкой атлетике произошел уникальный случай на – все участники забега дисквалифицированы. Судьи вынуждены были аннулировать результаты всего забега.
Чемпионат мира в Бирмингеме продлится до 4 марта. Наши спортсменки Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли пятое и седьмое места в прыжках в высоту.
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