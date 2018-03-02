19-летний кубинец с лучшим результатом сезона победил в прыжках в длину на ЧМ по легкой атлетике

Сегодня, 23:36

На чемпионате мира в Бирмингеме состоялся финал в прыжках в длину

Фото AFP
Фото AFP

19-летний кубинский прыгун Хуан Мигель Эчеварриа завоевал золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме, Великобритания.

В прыжках в длину кубинец продемонстрировал результат 8,46 м. – это лучший результат сезона в мире. Второе место с рекордом континента занял южноафриканский легкоатлет Луво Маньонга (8.44), а третье – американец Маркиз Денди (8.42), установивший персональное достижение.

Напомним, что украинский украинский легкоатлет Евгений Гуцол не смог отправиться на чемпионат мира в Бирмингем из-за проблем с визой. В результате этого в ЧМ не примет участия не только Гоцул, но и вся эстафетная команда Украины.

Ранее мы сообщали, что на ЧМ по легкой атлетике произошел уникальный случай на – все участники забега дисквалифицированыСудьи вынуждены были аннулировать результаты всего забега.

Чемпионат мира в Бирмингеме продлится до 4 марта. Наши спортсменки Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли пятое и седьмое места в прыжках в высоту.
легкая атлетика, чемпионат мира, прыжки в длину

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Сегодня|Спорт

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