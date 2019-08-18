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20-летний регбист найден мертвым на следующий день после дебюта в новой команде

Сегодня, 18:35

Причина смерти юного спортсмена не называется

Арчи Брюс

Арчи Брюс / Фото: Twitter

Английский регбист Арчи Брюс найден мертвым в отеле Тулузы, сообщает Daily Mirror. 20-летний спортсмен недавно перешел в "Бэтли Бульдогз" из любительского "Дьюсбери Мур" и накануне дебютировал в составе нового клуба в матче против "Тулузы". На следующий день он был обнаружен мертвым. Причина смерти не называется.

Пресс-служба "Бэтли Бульдогз" выразила соболезнования близким и сообщила, что полиция Франции начала расследование.

Ранее мы писали, что 20-летний футболист покончил с собой из-за постоянных травм. Несколько лет назад Джоэл Дарлингтон проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед".

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Ранее мы писали, что во сне умерла футболистка сборной России. 21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново". На протяжении карьеры Анастасия Березина выступала за сборную России до 19 лет.

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Также сообщалось, что экс-футболист "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач после скитаний по миру умер в Харькове. Деркач в качестве футболиста выигрывал два Кубка СССР.

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Источник: СЭ

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