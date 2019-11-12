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20-летняя гимнастка погибла, сорвавшись с брусьев на тренировке: врачи трое суток боролись за ее жизнь

12 ноября, 15:59

Мелани Коулман, которая входила в госпрограмму США по подготовке атлетов, стала донором органов

Мелани Коулман/Фото SOUTHERN CONNECTICUT STATE UNIVERSITY

Мелани Коулман/Фото SOUTHERN CONNECTICUT STATE UNIVERSITY

В университете Южного Коннектикута во время тренировки погибла студентка – 20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман. Спортсменка участвовала в государственной программе США по подготовке олимпийских атлетов и подавала большие надежды в будущем.

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Трагедия произошла 8 ноября в зале, где Коулман занималась больше десяти лет. На тренировке Мелани выполняла упражнение на разновысоких брусьях, но не удержалась и сорвалась вниз. Спортсменку доставили в больницу с тяжелой травмой позвоночника. Врачи трое суток боролись за жизнь гимнастки, но 11 ноября Мелани скончалась.

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Какой была погибшая гимнастка Мэлани Коулман – фото из Instagram спортсменки

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Мэлани Коулман – какой была погибшая гимнастка

Владелец зала, в котором проходила тренировка, Томас Альберти рассказал, что Коулман не сумела ухватиться за перекладину. Девушка соскользнула со снаряда и в результате получила тяжелейшую травму. Газета The Sun сообщила, что после смерти Мелани стала донором органов, для пересадки нуждающимся в операции пациентам. А небезразличные люди собрали уже 50 000 долларов в помощь семье девушки. Ранее мы рассказывали, что английский тренер умер после празднования победы своей команды.

"Мы уверены, что ее дух, смех и юмор будут жить через тех, кто больше всего ее любил, а также через дар жизни тем, кто больше всего нуждался в пожертвовании органов", – отреагировала семья Коулман.

Также мы уже писали, что чемпион мира и Европы по дзюдо умер в 36 лет. По окончании карьеры спортсмена Крэйг Фэллон перешел на тренерскую работу.

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