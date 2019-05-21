22-летняя спортсменка скончалась во время марафона из-за сердечного приступа
Подробности смерти не уточняются из-за политики конфиденциальности
Участница марафона в Кливленде Тэйлор Сиипо скончалась от сердечного приступа, сообщает AP. 22-летней девушке стало плохо во время забега и ей потребовалась госпитализация. Подробности смерти не уточняются из-за политики конфиденциальности.
Ранее мы сообщали, что британка упала в метрах от финиша и завершила дистанцию на коленях. 25-летняя Хейли Каррутерс лишилась сил на последних метрах марафонской дистанции, но смогла финишировать на коленях.
А участница марафона в Китае часть дистанции проехала на велосипеде. Спортсменку вычислили по слишком высокой скорости на финишном отрезке. Организаторы марафона приняли решение аннулировать результат спортсменки, а также пожизненно отстранить ее от соревнований. Всего в марафоне в Сюйчжоу приняли участие около 22 тысячи человек.
Напомним, что в конце марта в Дании прошел чемпионат мира по бегу по пересеченной местности среди атлетов в возрасте до 20 лет. Но известность в сети соревнования приобрели не своими результатами, а благодаря всего одной фотографии, которая облетела весь мир за считанные часы. На ней запечатлены два спортсмена из Эфиопии Динкала Айеле и Гетнет Йетвеле. Согласно информации на официальном сайте Международной федерации легкой атлетики (IAAF), оба родились… в декабре 2000 года, следовательно, им по 18 лет. Хотя выглядят атлеты лет на 40.
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