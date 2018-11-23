23-летняя чемпионка Азии погибла под колесами автобуса

Вчера, 22:43

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело

Виктория Шестопалова Фото. vk.com
Виктория Шестопалова Фото. vk.com

Виктория Шестопалова, являющаяся чемпионкой Азии по классическому жиму лежа, погибла в результате наезда автобуса в Петропавловске, Казахстан. Спортсменке было всего 23 года. Спортсменка погибла от травм, которые оказались не совместимы с жизнью. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

"Вся спортивная общественность области скорбит по замечательной молодой спортсменке – гордости региона и страны", – написал в своем Facebook глава областного управления физкультуры и спорта Казахстана Руслан Есеналин.

Ранее мы писали, что призерка Олимпиад получила ножевые ранения, пытаясь спасти сестру от разъяренного мужа. Спортсменка доставлена в больницу в тяжелом состоянии, а ее родственница получила ранения, несовместимые с жизнью.

Также сообщалось, что швейцарский горнолыжник скончался после падения на параплане. Спортсмен сделал несколько оборотов по спирали и на большой скорости врезался в землю.

Напомним, что итальянский боксер умер в больнице после избиения в ринге в Таиланде. 49-летний Кристиан Дагио скончался через несколько дней после нокаута.
тяжелая атлетика

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СЭ

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