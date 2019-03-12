500 дней до Олимпиады: в Токио представили пиктограммы ОИ-2020

Впервые спортивные пиктограммы были использованы во время Олимпиады-1964, которая прошла также в Токио

Пиктограммы ОИ-2020. Фото: AFP

500 дней до Олимпиады: в Токио представили пиктограммы ОИ-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b9/6ef/5c87b96ef386b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b9/6ef/5c87b96ef386b.jpg 2019-03-12T15:55:49+02:00 Другие Впервые спортивные пиктограммы были использованы во время Олимпиады-1964, которая прошла также в Токио

12 марта – ровно 500 дней от старта Олимпийских игр, которые в 2020 году будет принимать Токио (Япония). Накануне организаторы главных соревнований четырехлетия представили пиктограммы видов спорта.



Пиктограммы для каждого вида спорта будут традиционно представлены на билетах, телевизионной графике и местах проведения соревнований, ведь представляют собой один из ключевых визуальных элементов любых Олимпийских игр.

Отметим, что впервые спортивные пиктограммы были использованы во время Олимпийских игр-1964, которые произошли именно в Токио.



"Еще в 1964 году именно наши дизайнеры создали это большое наследство. Принимая это за основу, мы хотели сделать современный дизайн пиктограмм, который будет включать динамику движения спортсменов, но при этом оставаться простым", – сказал дизайнер пиктограмм Токио-2020 Масааки Хиромура.

Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

Олимпийские чемпионы на играх 2020 в Токио получат необычные медали:

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