500 дней до Олимпиады: в Токио представили пиктограммы ОИ-2020
Впервые спортивные пиктограммы были использованы во время Олимпиады-1964, которая прошла также в Токио
12 марта – ровно 500 дней от старта Олимпийских игр, которые в 2020 году будет принимать Токио (Япония). Накануне организаторы главных соревнований четырехлетия представили пиктограммы видов спорта.
Пиктограммы для каждого вида спорта будут традиционно представлены на билетах, телевизионной графике и местах проведения соревнований, ведь представляют собой один из ключевых визуальных элементов любых Олимпийских игр.
Отметим, что впервые спортивные пиктограммы были использованы во время Олимпийских игр-1964, которые произошли именно в Токио.
"Еще в 1964 году именно наши дизайнеры создали это большое наследство. Принимая это за основу, мы хотели сделать современный дизайн пиктограмм, который будет включать динамику движения спортсменов, но при этом оставаться простым", – сказал дизайнер пиктограмм Токио-2020 Масааки Хиромура.
Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.
Олимпийские чемпионы на играх 2020 в Токио получат необычные медали:
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